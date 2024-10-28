Михалков назвал любимые фильмы 2023-2024 годов

Также у Михалкова спросили, как он относится к ремейкам советских фильмов, в том числе и его собственных. «Спокойно, — сказал он. — Но нельзя съесть второе яйцо натощак». Режиссер добавил, что ему предлагали сделать ремейк фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», но «это уже не то».