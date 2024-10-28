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Михалков назвал любимые фильмы 2023-2024 годов

Режиссер также раскрыл свое отношение к ремейкам советских картин, в том числе и его собственных
чувства анны
чувства анны

БЕЛГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал, что за последние два года наибольшее впечатление на него произвели фильмы «Чувства Анны» Анны Меликян и «Бременские музыканты» Алексея Нужного.

«Мне понравилась картина Анны Меликян “Чувства Анны”, где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта, — ответил Михалков на вопрос ТАСС, какие фильмы ему понравились в последнее время. — Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана».

Также режиссер выделил фильм «Бременские музыканты», который делала Студия «Тритэ» Никиты Михалкова. «Я люблю нашу картину, с большим успехом прошла», — считает он.

Что же касается лучших спектаклей 2023−2024 годов, то Михалков не смог выделить лучшие постановки последних двух лет, поскольку не следил за премьерами. «Занимался своим спектаклем», — пояснил режиссер.

Также у Михалкова спросили, как он относится к ремейкам советских фильмов, в том числе и его собственных. «Спокойно, — сказал он. — Но нельзя съесть второе яйцо натощак». Режиссер добавил, что ему предлагали сделать ремейк фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», но «это уже не то».

Ранее Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры.