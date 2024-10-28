Назван фильм, который неожиданно взлетел на вершину российского проката

Картина по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена собрала 275 млн рублей. Ее главный герой — нечистый на руку Иван, которому удалось обманом заполучить солдатскую форму. Он мечтал разбогатеть, но после знакомства со слепой принцессой — Дашей, дочкой царя Берендея, решил пожертвовать собой во имя добра и справедливости. В фильме снимались Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.