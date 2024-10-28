Назван фильм, который неожиданно взлетел на вершину российского проката

Отечественный фэнтези-фильм «Огниво» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за
Картина по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена собрала 275 млн рублей. Ее главный герой — нечистый на руку Иван, которому удалось обманом заполучить солдатскую форму. Он мечтал разбогатеть, но после знакомства со слепой принцессой — Дашей, дочкой царя Берендея, решил пожертвовать собой во имя добра и справедливости. В фильме снимались Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.
На втором месте по итогам последнего октябрьского уикенда оказалась картина «Веном: Последний танец», просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии. Лента собрала 177,8 млн рублей.
Фильм о Сергее Жукове по-прежнему в двойке лидеров российского проката. Картина «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева собрала 135 млн рублей.
Третью строчку в РФ занимает фильм «Субстанция» французского режиссера Корали Фаржеа (56,3 млн рублей) с Деми Мур в главной роли.
На прошлой неделе лидером кинопроката стал фильм о группе Сергея Жукова.