Путин захотел снимать кино совместно с Китаем

Он отметил, что российские деятели искусства «очень красиво и на самом высоком уровне» снимают кино. Глава государства считает, что, если объединить усилия с китайскими кинематографистами, может получиться очень хороший продукт. «Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок [кино] очень большой, естественно. Но у них очень жесткая квота [на показ иностранных фильмов], — добавил Путин. — Наши деятели искусства могут сделать гораздо больше. Это интересная, полезная и выгодная работа».