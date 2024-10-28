Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

Однако, отметил Михалков, люди, которые их любили, поняли, что «они их любили, а те их — нет, они любили свою славу». «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», — подчеркнул он.