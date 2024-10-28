Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

Народный артист России Никита Михалков дал совет уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) из России деятелям культуры и обычным гражданам, которые хотят вернуться назад. Его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что за границей их будут любить так же, как в России. «Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили», — пояснил артист.
Однако, отметил Михалков, люди, которые их любили, поняли, что «они их любили, а те их — нет, они любили свою славу». «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», — подчеркнул он.
Ранее Никита Михалков в кругу семьи отметил 79-летие.