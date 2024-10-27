Сальма Хайек показала редкое фото с дублершей

Актриса Сальма Хайек опубликовала фото с дублершей по фильму «От заката до рассвета». Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Они позировали в костюмах, которые использовались для танцевальной сцены.
«Очень #hallowen с моим дублером с заката до рассвета», — написала Хайек.
Поклонники остались в восторге от архивных фото актрис. «Самая горячая сцена в кинематографе», «Потрясающие», «Любимый момент в фильме», — прокомментировали они.
Недавно Сальма Хайек пришла на ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.