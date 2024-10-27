Сальма Хайек показала редкое фото с дублершей

Недавно Сальма Хайек пришла на ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.