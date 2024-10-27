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Сальма Хайек показала редкое фото с дублершей

Актриса опубликовала фото с дублершей по фильму «От заката до рассвета»
Сальма Хайек с дублершей
Сальма Хайек с дублершей

Актриса Сальма Хайек опубликовала фото с дублершей по фильму «От заката до рассвета». Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Они позировали в костюмах, которые использовались для танцевальной сцены.

«Очень #hallowen с моим дублером с заката до рассвета», — написала Хайек.

Поклонники остались в восторге от архивных фото актрис. «Самая горячая сцена в кинематографе», «Потрясающие», «Любимый момент в фильме», — прокомментировали они.

Недавно Сальма Хайек пришла на ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.