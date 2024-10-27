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Энн Хэтэуэй поделилась фото с белыми волосами и страшным гримом

Актриса показала свой образ на Хэллоуин
Энн Хэтэуэй, фото: соцсети
Энн Хэтэуэй, фото: соцсети

Голливудская актриса и продюсер Энн Хэтэуэй снялась с белыми волосами. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя звезда показала свой образ на Хэллоуин. Голливудская актриса позировала в светлом парике и короне Статуи Свободы. Знаменитость сделала грим с черными кругами под глазами и темной помадой. Она также нанесла на лицо белую краску.

Энн Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada», «Как стать принцессой» и других лентах.

Недавно Хэтэуэй стала гостьей премьеры фильма «Мысль о тебе», где исполнила главную роль. Голливудская актриса позировала на дорожке в облегающем красном платье-бюстье Versace с разрезами под грудью. Образ знаменитости дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Визажисты сделали Энн Хэтэуэй вечерний макияж в нюдовых тонах, а стилисты собрали ее волосы в высокий хвост.