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Сандра Буллок и Киану Ривз могут появиться в сиквеле фильма «Скорость»

Чтобы появилась достойная причина для возвращения актеров, нужна отличная идея, считают продюсеры

Сандра Буллок и Киану Ривз могут воссоединиться в продолжении фильма «Скорость». Руководитель студии 20th Century Studios Стив Асбелл подтвердил, что Голливуд готов к этому проекту, если будет найдена достойная идея, которая заинтересует обоих актеров. 

«Голливуд достаточно смелый. Мы достаточно смелы. Мы держим руку на пульсе. Чтобы появилась достойная причина для возвращения, нужна отличная идея. Такая, чтобы она тронула Буллок и Ривза. Это было бы поводом посмотреть фильм», — заявил Асбелл в интервью для The Hollywood Reporter.

Стив также отметил, что дальнейшее продвижение проекта станет возможным только при условии участия в фильме как Буллок, так и Ривза.

«Очевидно, что для нас это очень важный тайтл, но это не то, к чему мы отнесемся легкомысленно, или просто попытаемся заставить их работать. Им придется участвовать в разработке этой идеи», — добавил Асбелл.

Экшен-боевик «Скорость» вышел в 1994 году и рассказывал о захвате заложников в мчащемся автобусе.