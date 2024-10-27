Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Создатели «Брата 2» судятся из-за фляжки с гравировкой «Сила в правде»

SHOT: кинокомпания «СТВ» подала иск к бизнесмену из-за цитаты из фильма «Брат 2»
«Брат 2»
«Брат 2»

Снявшая фильм «Брат 2» кинокомпания «СТВ» обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена из Липецка 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной судебного разбирательства стало то, что мужчина по имени Дмитрий С. продавал на Wildberries фляжки для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде». Кинокомпания считает, что 36-летний предприниматель нарушил авторские права, используя на своих товарах прямую цитату из известного фильма.

Однако Дмитрий не согласен с мнением «СТВ»: он уверяет, что культовую фразу персонажа Данилы Багрова уже можно считать народной.

Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в прокат в 1997 году, продолжение первой части появилось на экранах в 2000 году. Кинокомпания «СТВ» была основана Сергеем Сельяновым, Василием Григорьевым и Балабановым в 1992 году в Петербурге.

За годы существования с «СТВ» работали и работают Бакур Бакурадзе, Клим Шипенко, Павел Лунгин, Алексей Мизгирев и другие режиссеры. В багаже кинокомпании свыше 160 фильмов, в том числе «Груз 200», «Бумер», «Жмурки», «Мама, не горюй» и «Монгол».