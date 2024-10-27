Создатели «Брата 2» судятся из-за фляжки с гравировкой «Сила в правде»

Причиной судебного разбирательства стало то, что мужчина по имени Дмитрий С. продавал на Wildberries фляжки для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде». Кинокомпания считает, что 36-летний предприниматель нарушил авторские права, используя на своих товарах прямую цитату из известного фильма.