Анджелина Джоли удивила новым имиджем

«Она хорошо выглядит. Приятно видеть ее с другой прической», «А теперь она ходит с укладкой в стиле 80-х? Странно и совсем некрасиво», «Кудрявые волосы ей не идут, как и светлый цвет», «Она выглядит намного лучше с прямыми и темными волосами», «Переход из блондинки в брюнетку не был чем-то новым, этот образ (пусть даже и один раз) кажется освежающим и хорошо ей подходит», — писали в комментариях.