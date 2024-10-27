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Анджелина Джоли удивила новым имиджем

Актриса появилась на публике с кудрявыми волосами

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с кудрявыми волосами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летняя Джоли посетила премьеру фильма «Мария», которая состоялась 26 октября в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в бежевом шелковом макси-платье, поверх которого надела темную накидку. Знаменитость добавила к образу серьги и браслет.

Артистка появилась на мероприятии с кудрявыми волосами и макияжем с черными стрелками и красными губами.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать новый имидж Джоли. Мнение интернет-пользователей разделилось: пока одни восхищались, другие критиковали.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

«Она хорошо выглядит. Приятно видеть ее с другой прической», «А теперь она ходит с укладкой в стиле 80-х? Странно и совсем некрасиво», «Кудрявые волосы ей не идут, как и светлый цвет», «Она выглядит намного лучше с прямыми и темными волосами», «Переход из блондинки в брюнетку не был чем-то новым, этот образ (пусть даже и один раз) кажется освежающим и хорошо ей подходит», — писали в комментариях.

До этого сообщалось, что Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым возлюбленным, британским рэпером Akala, в отеле. Исполнитель и актриса провели в гостинице два дня, а после отправились на ужин в ресторан Soho House.