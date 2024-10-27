Блейк Лайвли устроила свидание Райану Рейнольдсу в его день рождения

«Я не знаю, что подарить ему на день рождения. Что подарить ему на день рождения? Я знаю, что он любит мюзиклы, я люблю мюзиклы, дети любят мюзиклы. Так что это показалось мне правильным выбором!» — сказала Лайвли актерам за кулисами после спектакля в театре Стивена Сондхейма в Нью-Йорке.