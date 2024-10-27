Блейк Лайвли устроила свидание Райану Рейнольдсу в его день рождения

Блейк Лайвли устроила своему мужу Райану Рейнольдсу вечер развлечений в честь его 48-го дня рождения. Звезда «Сплетницы» взяла супруга и трех дочерей на дневной сеанс мюзикла «& Juliet», номинированного на премию «Тони».
«Я не знаю, что подарить ему на день рождения. Что подарить ему на день рождения? Я знаю, что он любит мюзиклы, я люблю мюзиклы, дети любят мюзиклы. Так что это показалось мне правильным выбором!» — сказала Лайвли актерам за кулисами после спектакля в театре Стивена Сондхейма в Нью-Йорке.
По словам инсайдера, Лайвли и Рейнольдс покинули заведение, оставшись довольными.
Дети пары тоже остались в восторге, поскольку Лайвли добавила: «Они хотят прийти завтра. Они думают, что будут возвращаться сюда каждый день».
По словам источника, Рейнольдс «сразу же начал шутить с артистами» за кулисами: «Это лучшее, что я когда-либо видел в своей жизни. Вы все такие талантливые! Вы, ребята, единственные в шоу-бизнесе, а я никчемный актер! Я никогда не смог бы сделать то, что сделали вы все».