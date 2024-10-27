Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи из-за автографов

Актер Том Холланд разозлился на фанатов Зендаи из-за автографов. Об этом сообщает The Mirror.
Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники, начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.
В апреле знаменитостей заметили на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.
Ранее Зендаю в топе без бюстгальтера засняли с Томом Холландом.