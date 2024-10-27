Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи из-за автографов

В апреле знаменитостей заметили на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.