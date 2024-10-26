Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке

До этого в сети появились фотографии со съемок сериала «Человек-паук: Нуар» с 60-летним Николасом Кейджем в образе супергероя. Действие сериала развернется в Нью-Йорке 1930-х, где стареющий частный детектив вынужден «бороться со своей прошлой жизнью единственного и неповторимого супергероя города». Помогать ему в этом будут его паучьи способности. Дата выхода шоу пока неизвестна.