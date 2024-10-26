Аль Пачино вспомнил, как его пыталась похитить поклонница

Также в книге актер рассказал, как потерял все свои деньги, когда ему было 70 лет, по вине бухгалтера-мошенника. По словам Аль Пачино, его предупреждали, что бухгалтеру «нельзя доверять», но он не придавал значения этим словам. Однако затем артист решил разобраться в личных финансах после нескольких крупных трат и выяснил, что находится «на мели».