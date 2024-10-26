Предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана подала на развод с мужем после 10 лет брака

Предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана, актриса Саттон Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином. Об этом сообщает Page Six.
Пара распалась после 10 лет брака. Развод произошел после слухов о романе Фостер с актером Хью Джекманом. Однако пара еще публично не объявляла об отношениях.
16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.
«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.
Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву Элиот.