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Предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана подала на развод с мужем после 10 лет брака

Актриса Саттон Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином
Саттон Фостер
Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана, актриса Саттон Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином. Об этом сообщает Page Six.

Пара распалась после 10 лет брака. Развод произошел после слухов о романе Фостер с актером Хью Джекманом. Однако пара еще публично не объявляла об отношениях.

16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву Элиот.