51-летняя Кейт Бекинсейл пришла на гала-вечер в «мини-платье Барби»

Артистка недавно резко ответила хейтерам, которые считают, что она делала пластические операции. Знаменитость опубликовала видео с кадрами из разных периодов своей жизни. Бекинсейл заявила, что ненавидит поднимать эту тему, но вынуждена из-за травли. По словам актрисы, она стареет, поэтому ее лицо меняется.