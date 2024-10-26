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51-летняя Кейт Бекинсейл пришла на гала-вечер в «мини-платье Барби»

Актриса вышла на публику в розовом мини-наряде

Кейт Бекинсейл вышла на публику в платье в стиле Барби. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя актриса пришла на гала-вечер Power of Women 2024 журнала Variety в розовом «мини-платье Барби» с корсетным лифом и пышной юбкой. Образ дополнили босоножки на платформе, украшенные бутонами роз.

Артистка недавно резко ответила хейтерам, которые считают, что она делала пластические операции. Знаменитость опубликовала видео с кадрами из разных периодов своей жизни. Бекинсейл заявила, что ненавидит поднимать эту тему, но вынуждена из-за травли. По словам актрисы, она стареет, поэтому ее лицо меняется.

Пользователи соцсетей также недавно отметили, что артистка сильно похудела и заподозрили ее в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл уже опровергала эти домыслы.

Ранее Хью Джекман и Кейт Бекинсейл публично флиртовали после слухов о романе.