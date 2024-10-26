Дюжев объяснил, почему запрещает своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Рассуждая, в целом, о всплеске интереса кино к криминальному миру 1990-х годов, актер отметил, что многое зависит от мотивации персонажей и финала фильмов. «Режиссеры и продюсеры занимаются исследованием этого времени, — сказал Дюжев. — Вопрос лишь в том, кто, что и как будет писать. Какая мотивация героев? Какой финал ждет персонажей? Потому что не должно быть так, чтобы человек посмотрел кино, где герои творят ужасные вещи, вдохновился и пошел на улицу делать то же самое. Тут уже решает финал».