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Экс-солистка «Миража» высказалась о фильме про группу

Певица Гулькина заявила, что фильм про группу «Мираж» запоздал
Наталия Гулькина
Наталия ГулькинаИсточник: Legion-Media.ru

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о готовящемся фильме про коллектив. Ее цитирует aif.ru.

Гулькина заявила, что некий режиссер хотел снять фильм именно о ней, но позже сооснователь «Миража» Александр Букреев рассказал ей о фильме о группе.

«Недавно мне сказали, что скоро начнутся съемки», — говорит артистка.

В сериале покажут конец 1980-х, уточнила Гулькина.

«Может быть, даже акцент будет на Андрее Литягине. Жил-был мальчик, который учился в авиационном институте, но понял, что музыка ему все-таки ближе, начал писать песни и искать вокалисток», — добавила она.

По ее мнению, при этом фильм про «Мираж» запоздал, а должен был быть первым среди ностальгических проектов.

Накануне участники «Миража» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов заявили, что их в гипотетическом сериале могли бы сыграть Ирина Темичева и Никита Кологривый.