Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного»

Один из зрителей, продюсер и видеограф с псевдонимом Чоук Ноу Джоук заявил, что на концертах, которых было всего три, Фокс открыто обвиняет Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) в своей госпитализации по загадочным причинам в начале 2024 года.