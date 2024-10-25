Сарик Андреасян улетел из России: «Жена вывезла»

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей. По признанию режиссера, его расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым, и они сохранили общение только ради общих сыновей Марка и Мартина.