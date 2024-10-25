Сарик Андреасян улетел из России: «Жена вывезла»

Режиссер Сарик Андреасян и его жена актриса Елизавета Моряк улетели из России. Супруги рассказали об этом в соцсетях, признавшись, что находятся в Греции.
«Жена вывезла меня на отдых! Закат — бомба. Еда — огонь», — заявил продюсер.
«Встретили по-королевски. Все именно так, как хотелось. Хочется насладиться каждым моментом», — высказалась артистка.
Моряк недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам актрисы, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги.
Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Знаменитость рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.
Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей. По признанию режиссера, его расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым, и они сохранили общение только ради общих сыновей Марка и Мартина.