Деревянко и Михалкова в семейной комедии по-кавказски: первые кадры

По сюжету, к пожилому Батразу Зелимхановичу, проживающему в одиночестве в осетинском селе, приезжает новый глава администрации. Чиновник уговаривает деда на переезд, ведь село решили ликвидировать. Однако без письменного согласия Батраза это сделать невозможно. А тот задумывает вдохнуть новую жизнь в свою малую родину, превратив ее в эко-деревню. Помогать ему в этом будут приехавшие из города сын и внуки.