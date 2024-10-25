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Деревянко и Михалкова в семейной комедии по-кавказски: первые кадры

Актеры снимаются в фильме «Старый орел»
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Павел Деревянко на съемках фильма «Старый орел»
Павел Деревянко на съемках фильма «Старый орел»

Появились первые кадры со съемок комедии «Старый орел» с Павлом Деревянко, Надеждой Михалковой и Аликом Караевым в главных ролях.

По сюжету, к пожилому Батразу Зелимхановичу, проживающему в одиночестве в осетинском селе, приезжает новый глава администрации. Чиновник уговаривает деда на переезд, ведь село решили ликвидировать. Однако без письменного согласия Батраза это сделать невозможно. А тот задумывает вдохнуть новую жизнь в свою малую родину, превратив ее в эко-деревню. Помогать ему в этом будут приехавшие из города сын и внуки.

Надежда Михалкова на съемках фильма «Старый орел»
Надежда Михалкова на съемках фильма «Старый орел»
Павел Деревянко на съемках фильма «Старый орел»
Павел Деревянко на съемках фильма «Старый орел»

«Наше кино простое и лаконичное, — рассказывает режиссер Мурад Ногмов. — Это лирическая комедия, честная, без заискиваний. В ней есть и смех, и слезы, и ностальгия. На все сложности, с которыми сталкивается главный герой, мы смотрим через призму иронии и загадочного юмора».

«Проект о семье, о близких, об уважении, традициях и любви к родине», — добавляет Павел Деревянко.

В актерском составе также заняты Павел Левкин, Михаил Шульц, Иса Новиков, Светлана Гуссаова, Василий Гагиев, Сармат Нарткоев, Дмитрий Ткаченко и другие.

Надежда Михалкова и Павел Левкин на съемках фильма «Старый орел»
Надежда Михалкова и Павел Левкин на съемках фильма «Старый орел»
Надежда Михалкова на съемках фильма «Старый орел»
Надежда Михалкова на съемках фильма «Старый орел»

Премьера фильма состоится в 2025 году.