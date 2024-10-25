Деревянко и Михалкова в семейной комедии по-кавказски: первые кадры

Появились первые кадры со съемок комедии «Старый орел» с Павлом Деревянко, Надеждой Михалковой и Аликом Караевым в главных ролях.
По сюжету, к пожилому Батразу Зелимхановичу, проживающему в одиночестве в осетинском селе, приезжает новый глава администрации. Чиновник уговаривает деда на переезд, ведь село решили ликвидировать. Однако без письменного согласия Батраза это сделать невозможно. А тот задумывает вдохнуть новую жизнь в свою малую родину, превратив ее в эко-деревню. Помогать ему в этом будут приехавшие из города сын и внуки.
«Наше кино простое и лаконичное, — рассказывает режиссер Мурад Ногмов. — Это лирическая комедия, честная, без заискиваний. В ней есть и смех, и слезы, и ностальгия. На все сложности, с которыми сталкивается главный герой, мы смотрим через призму иронии и загадочного юмора».
«Проект о семье, о близких, об уважении, традициях и любви к родине», — добавляет Павел Деревянко.
В актерском составе также заняты Павел Левкин, Михаил Шульц, Иса Новиков, Светлана Гуссаова, Василий Гагиев, Сармат Нарткоев, Дмитрий Ткаченко и другие.
Премьера фильма состоится в 2025 году.