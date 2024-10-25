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Звезда «Гладиатора» отказался бросить пить ради роли

Пол Мескал заявил, что не смог преодолеть вредные привычки
Кадр из фильма «Гладиатор 2»
Кадр из фильма «Гладиатор 2»

Ирландский актер Пол Мескал, получивший главную роль в продолжении культовой картины «Гладиатор», признался, что не смог бросить вредные привычки ради съемок. Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на интервью Грэму Нортону в его авторской программе.

Как заявил Мескал, он тратил много времени на тренировки с персональным тренером, соблюдал специальную диету, но решил, что не должен отказываться от алкоголя и сигарет.

«Я ел очень много курицы и поднимал тяжести, работал с тренером и сделал все, о чем он просил. Но так уж вышло, что я люблю пить и курить, так что я провел черту на песке в отношении своих привычек», — сказал Пол.

Ранее сообщалось, что режиссер Ридли Скотт уже начал работу над третьей частью фильма.