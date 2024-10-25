Хью Джекман закрутил роман со звездой Бродвея

Хью Джекман, как сообщают инсайдеры, сейчас счастлив в отношениях с актрисой Саттон Фостер. С ней актер вместе играет в постановке «Музыкальный человек».
Коллеги звезд рассказали, что они сблизились во время подготовки к спектаклю. По слухам, ради Джекмана Фостер даже развелась с мужем Тедом Гриффином.
«Хью и Саттон на сто процентов вместе, влюблены и хотят провести остаток своей жизни вдвоем. Они изо всех сил стараются это скрыть, но об этом все знают», — сообщает Daily Mail.
Напомним, Хью Джекман в прошлом году расстался с актрисой Деборрой-Ли Фернесс, с которой он прожил в браке 27 лет. Многие были шокированы этой новостью, так как считали пару одной из самых крепких в Голливуде.
По словам звезды фильма «Дэдпул и Росомаха», с бывшей супругой он смог сохранить дружеские отношения.
Саттон Фостер была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Кристиан Борль. Их союз продлился три года. В 2014 году актриса во второй раз вышла замуж — ее избранником стал Тед Гриффин. У пары есть семилетняя приемная дочь Эмили.