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Хью Джекман закрутил роман со звездой Бродвея

Актер пока скрывает свои отношения от общественности
Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Хью Джекман, как сообщают инсайдеры, сейчас счастлив в отношениях с актрисой Саттон Фостер. С ней актер вместе играет в постановке «Музыкальный человек».

Коллеги звезд рассказали, что они сблизились во время подготовки к спектаклю. По слухам, ради Джекмана Фостер даже развелась с мужем Тедом Гриффином.

«Хью и Саттон на сто процентов вместе, влюблены и хотят провести остаток своей жизни вдвоем. Они изо всех сил стараются это скрыть, но об этом все знают», — сообщает Daily Mail.

Напомним, Хью Джекман в прошлом году расстался с актрисой Деборрой-Ли Фернесс, с которой он прожил в браке 27 лет. Многие были шокированы этой новостью, так как считали пару одной из самых крепких в Голливуде.

По словам звезды фильма «Дэдпул и Росомаха», с бывшей супругой он смог сохранить дружеские отношения.

Саттон Фостер была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Кристиан Борль. Их союз продлился три года. В 2014 году актриса во второй раз вышла замуж — ее избранником стал Тед Гриффин. У пары есть семилетняя приемная дочь Эмили.