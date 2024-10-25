59-летняя Брук Шилдс вышла в свет в полупрозрачном топе

Брук Шилдс посетила премьеру фильма «Конклав» режиссера Эдварда Бергера. Презентация картины состоялась накануне в Нью-Йорке. Для светского мероприятия 59-летняя актриса выбрала стильный образ.
Она надела черный брючный костюм. Также звезда «Голубой лагуны» выбрала полупрозрачный топ, под которым виднелся кружевной лиф.
Шилдс обула ботинки на каблуках и с острыми мысками. Она сделала вечерний макияж и распустила волосы. Образ звезды дополнили очки с оранжевыми линзами и небольшая сумочка.
По сюжету фильма «Конклав», после внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Руководить этим сакральным таинством поручено кардиналу Лоуренсу (Рэйф Файнс).
Духовные лидеры со всего света прибывают в Ватикан, чтобы сделать свой выбор. Однако вскоре Лоуренс узнает, что они готовят заговор. Также ему становится известна тайна, которая может пошатнуть самые основы Церкви.