Плоское, телевизионное в плохом смысле изображение, простенький свет без затей, вообще не работающий на драматургию, — все это могли простить дети 80-х, у которых не было особого выбора. Да и у советских кинематографистов было не так много возможностей. Но в наше время остается ощущение, что даже «поправить на посте» никто и не собирался.