О чем фильм «Огниво»
Слепая от рождения царевна Даша обучается боевым искусствам и вместе с мамой-царицей (Ирина Старшенбаум) ждет возвращения царя-батюшки из заморского путешествия. Царь везет Книгу заклинаний, с помощью которой Даша сможет обрести зрение. Но коварный завистливый холуй Лиходей (Виталий Хаев) губит царя, захватывает контроль над Книгой, а вместе с ней — над государством и царицей.
Дашу он превращает в огниво, которое похищает заколдованный Ворон, но под обстрелом роняет в колодец. Там огниво находит Иван (Роман Евдокимов), раздолбай и мелкий мошенник, переодевшийся в тюрьме солдатом и сбежавший с поля боя. Получается, солдат он ненастоящий, но зато настоящий дезертир. Однако слепая царевна верит ему и просит о помощи. Ваня же пытается воспользоваться ситуацией в своих интересах.
Зачем смотреть
Очевидно, что сюжет «Огнива» почти не имеет отношения ни к сказке Андерсена, ни к ее классической советской экранизации с гениальным Олегом Далем, способным образу солдата в детском фильме придать шекспировскую глубину, не добавив при этом ни грамма занудности для маленьких зрителей. Тем не менее, шекспировские мотивы в новой картине очевидны: захвативший трон царь-убийца, контролирующий мать главной героини, которая стремится отомстить за отца.
Очевидны и переосмысления старых детских фильмов. Вспоминается и «Тень» с тем же Далем, и «Король-олень» с Юрием Яковлевым и Сергеем Юрским. В каком-то смысле новая история даже страшнее — ведь слепая принцесса не только лишилась отца, верного друга, и переживает невольное предательство матери. Она еще и доверилась мошеннику, которого принимает за честного солдата. Такого, как Олег Даль из старого «Огнива». Новому же, Ване, лишь представляется шанс стать порядочным человеком.
Одним словом, сюжет очень интересный, нетривиальный и жизненный. Воплощение, правда, попроще, чем у советских картин 1960−70-х, и скорее напоминает репертуар передачи «В гостях у сказки» 1980-х — «Там, на неведомых дорожках», «После дождичка, в четверг» или «Раз, два — горе не беда!» с Олегом Табаковым. Которого, кстати, удивительно напоминает Ян Цапник в новом «Огниве». Да и вообще коллизия с «Жан — Иван» — фактически прямая цитата из фильма Михаила Юзовского.
Почему можно не смотреть
Но, конечно, больше всего лента напоминает другие фильмы ее создателя Александра Войтинского вроде недавнего «По щучьему велению». Это не то чтобы недостаток, но явный знак некой недореализованности потенциально очень интересного нарратива. А также до обидного дешево выглядящей картинки.
Плоское, телевизионное в плохом смысле изображение, простенький свет без затей, вообще не работающий на драматургию, — все это могли простить дети 80-х, у которых не было особого выбора. Да и у советских кинематографистов было не так много возможностей. Но в наше время остается ощущение, что даже «поправить на посте» никто и не собирался.