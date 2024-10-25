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Родные Мэттью Перри впервые прокомментировали трагедию с актером

Отчим актера заявил, что продолжит работу его благотворительного фонда
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Legion-Media.ru

Отчим актера Мэттью Перри Кит Моррисон заявил, что благотворительный фонд помощи людям с зависимостями будет работать и дальше в память о звезде «Друзей». Его слова передает издание Hello!.

По словам Кита, это было очень важно для Перри, и таким образом у родных и близких остается возможность чувствовать его присутствие рядом.

«Мы должны продолжать эту работу, даже если она кажется эгоистичной. Фонд дарит ощущение, будто я сижу рядом с Мэттью каждый день, работая с ним над чем-то, что действительно важно для него», — высказался Моррисон.

Сестра актера Кейтлин также поделилась воспоминаниями об актере: «Он обладал невероятным даром наполнять комнату светом. Если кто-то находился в одной комнате с Мэттью, он обязательно ощущал эту особую энергию. У всех просто была улыбка на лице», — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что ключевой фигурант резонансного дела о трагедии с Мэттью Перри признал свою вину.