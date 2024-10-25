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Умер режиссер сериала «Улица разбитых фонарей»

Режиссер первых серий «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин ушел из жизни
Игорь Москвитин (фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»)
Игорь Москвитин (фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»)

Режиссер первых серий культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает Высшая школа режиссеров и сценаристов, в которой он работал до последних дней.

«Игоря Витальевича ждет светлый путь в вечную жизнь, а нам остается только горевать и поддерживать близких, а также друг друга», — сообщили в учебном заведении.

Главным периодом в карьере Москвитина стала работа над «Улицами разбитых фонарей». Режиссер снял несколько десятков серий с самого первого сезона, а также писал сценарии к эпизодам.