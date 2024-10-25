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Стало известно об убытках бизнеса Ренаты Литвиновой в России

Как сообщают СМИ, фирма актрисы терпит убытки второй год подряд
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова (фото: соцсети)

Компания «Рида косметикс» режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой терпит убытки второй год подряд. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.

В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году «Рида косметикс» приносила владельцам 5,5 млн рублей прибыли.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж и раскритиковала спецоперацию России на Украине. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

В октябре режиссер выложила редкое фото с певицей Земфирой (признана в РФ иностранным агентом). До этого ходили слухи о ссоре знаменитостей, поскольку в 2023 году они отписались друг от друга в соцсетях. Также Литвинова не стала поздравлять подругу с днем рождения, хотя раньше никогда не пропускала эту дату.