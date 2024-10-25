Стало известно об убытках бизнеса Ренаты Литвиновой в России

В октябре режиссер выложила редкое фото с певицей Земфирой (признана в РФ иностранным агентом). До этого ходили слухи о ссоре знаменитостей, поскольку в 2023 году они отписались друг от друга в соцсетях. Также Литвинова не стала поздравлять подругу с днем рождения, хотя раньше никогда не пропускала эту дату.