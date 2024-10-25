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Названа дата премьеры фильма про Трампа в России

Выход фильма «Ученик. Восхождение Трампа» в России состоится 14 ноября

Американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» со звездным актерским составом выйдет в России 14 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет ленты расскажет о становлении бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа в сфере недвижимости и о его непростых взаимоотношениях с наставником, адвокатом Роем Коном. Главную роль исполнил актер и звезда Marvel Себастьян Стэн.

Ранее фильм исчез из графика ближайших релизов в российском прокате. Изначально премьера должна была состояться 31 октября, а первые показы картины уже состоялись в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» 18 и 20 октября.