Стали известны подробности о «Грозовом перевале» с Марго Робби

Netflix и Warner Bros. претендовали на производство картины режиссера Эмиральд Феннел, но в итоге стриминг-гигант проиграл борьбу из-за отсутствия возможности прокатывать фильм в кинотеатрах. Выбор пал на Warner, даже несмотря на то, что контракт с Netflix, по информации источника, был дороже ровно в два раза — 160 миллионов долларов. Съемки начнутся в начале 2025 года, а сама лента получит рейтинг R из-за откровенных сексуальных сцен.