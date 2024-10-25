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Сергей Безруков показал себя в образе пирата Джона Сильвера

Актер занят в детском приключенческом спектакле «Остров сокровищ»
Сергей Безруков в образе пирата (фото: соцсети)
Сергей Безруков в образе пирата (фото: соцсети)

Сергей Безруков опубликовал в личном блоге фото, на котором он предстал в образе пирата Джона Сильвера. Актер был запечатлен с усами и бородкой, а также с длинными темными волосами.

Безруков был одет в серый камзол, белую рубашку с объемными манжетами и черную шляпу. Звезда «Бригады» позировал на фоне корабля. Известно, что Джона Сильвера он играет в детском приключенческом спектакле «Остров сокровищ» по знаменитому роману Роберта Льюиса Стивенсона.

Артист сообщил, что в ноябре оправляется на гастроли в Санкт-Петербург и Оренбург. Помимо «Острова сокровищ», Безруков сыграет в постановках «Хулиган. Исповедь», «Дядя Ваня», «Казанова. Ars. Vivendi», а также покажет «Безруков-шоу».

Напомним, Сергей Безруков — актер театра и кино, знакомый зрителям по проектам, как «Участок», «Есенин», «Мастер и Маргарита», «Пушкин. Последняя дуэль», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другим. Также он является художественным руководителем Московского губернского театра.