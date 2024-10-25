Ирина Пегова показала себя в эффектном образе на съемках

Ирина Пегова в личном блоге опубликовала ролик, который записала на съемках промо к новогодней комедии «Мое собачье дело». 46-летняя актриса показала осенний вид из окна, а затем навела камеру на себя.
Звезда появилась в кадре в красном наряде с глубоким декольте. Пегова сделала макияж с акцентом на глазах и укладку с локонами. Актриса радостно улыбалась, глядя в камеру.
Также актриса показала себя уже после записи промо. Она предстала в черных кожаных брюках, черном свитере и красной шапке.
«Как же хорошо! Какая шикарная осень!! Снимаем промо к новогодней истории для детей “Мое собачье дело”», — отметила актриса.
По сюжету фильма, Михаил (Анатолий Васильев), пенсионер и бывший конструктор самолетов, постоянно попадает в нелепые истории. Однажды 31 декабря он вместе с внуком Сережей (Андрей Андреев) приютил испуганного пса, который прятался от новогодних салютов. Его назвали Степкой.
После новогодних каникул Сережа вернулся домой к родителям (Максим Лагашкин и Ирина Пегова), а Михаилу стало плохо. Степка — единственный, кто может спасти жизнь своему хозяину. Верный друг не раздумывая бросается за помощью через полгорода, чтобы отыскать Сережу — единственного, кто, по мнению Степки, понимает его собачий язык.
В широкий прокат фильм «Мое собачье дело» выходит 5 декабря.