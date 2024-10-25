Ирина Пегова показала себя в эффектном образе на съемках

После новогодних каникул Сережа вернулся домой к родителям (Максим Лагашкин и Ирина Пегова), а Михаилу стало плохо. Степка — единственный, кто может спасти жизнь своему хозяину. Верный друг не раздумывая бросается за помощью через полгорода, чтобы отыскать Сережу — единственного, кто, по мнению Степки, понимает его собачий язык.