Алена Яковлева вернулась к работе после выписки

Алена Яковлева получила звание народной артистки России в 2008 году. Она дебютировала в кино в 1988 году в картине «Филиал». В фильмографии артистки более 120 работ. Она снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство», «Женский доктор». С 1985 года Яковлева входит в труппу Московского академического театра сатиры.