Максим Матвеев рассказал, как относится к слухам о себе

«Слухи, если они и есть, живут параллельно. Они ко мне на самом деле не имеют никакого отношения. Никакого. Они имеют отношение как бы к некоему информационному образу, который, возможно, у меня где-то существует, но живет сам по себе. Я не знаю, что с ним происходит, какие у него нюансы, траблы и так далее. Иногда слухи долетают до меня через знакомых, которые что-то рассказывают чисто поржать», — цитирует актера издание «СтарХит».