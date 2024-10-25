Максим Матвеев рассказал, как относится к слухам о себе, которые периодически возникают. Чаще всего актеру приписывают расставание с женой, актрисой Елизаветой Боярской. Звезда «Триггера» заявил, что на самом деле слухи не имеют отношения к его реальной жизни.
«Слухи, если они и есть, живут параллельно. Они ко мне на самом деле не имеют никакого отношения. Никакого. Они имеют отношение как бы к некоему информационному образу, который, возможно, у меня где-то существует, но живет сам по себе. Я не знаю, что с ним происходит, какие у него нюансы, траблы и так далее. Иногда слухи долетают до меня через знакомых, которые что-то рассказывают чисто поржать», — цитирует актера издание «СтарХит».
Он также пояснил, что обычно телефонные звонки переводит своему менеджеру и не дает никаких комментариев. Кроме того, Матвеев отказывается говорить о личной жизни и не допустит того, чтобы его семья упоминалась в каких-то сомнительных новостях.
«Если мне звонят, я либо вежливо отвечаю, что не могу говорить, либо перевожу любопытных на своего пиар-директора. Кстати, по телефону ничего не комментирую, мало ли кто звонит, упаси Боже!» — заявил актер.
Напомним, Максим Матвеев в 2010 году женился на актрисе Елизавете Боярской. В браке у звезд родились два сына — Андрей и Григорий.