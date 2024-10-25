Звезда «Холопа» похудела на 17 кг ради роли

«Мне позвонил продюсер сериала “Нереалити” и спросил: “Готова выйти на съемки?”. Я должна была дать ответ, находясь в роддоме! На кону сложная роль, требующая физической формы и эмоциональной нагрузки. Моя героиня — истеричка. Я согласилась. У меня было около четырех месяцев, чтобы похудеть. Во мне было 93 килограмма, когда вышла из роддома. Я сбросила 17 килограммов, больше не получилось. Возможно, меня раскритикуют за неидеальную форму, но я не обесцениваю свои старания. Хотелось бы похудеть килограммов на 30 после родов сразу, но это нереально за такой срок: тело сопротивляется, нужно сначала восстановиться», — поделилась артистка.