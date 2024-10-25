Звезда «Холопа» похудела на 17 кг ради роли

Актриса Ольга Дибцева рассказала в личном блоге, что похудела на 17 килограммов после родов ради роли. По словам звезды, к такому результату она пришла за четыре месяца.
«Мне позвонил продюсер сериала “Нереалити” и спросил: “Готова выйти на съемки?”. Я должна была дать ответ, находясь в роддоме! На кону сложная роль, требующая физической формы и эмоциональной нагрузки. Моя героиня — истеричка. Я согласилась. У меня было около четырех месяцев, чтобы похудеть. Во мне было 93 килограмма, когда вышла из роддома. Я сбросила 17 килограммов, больше не получилось. Возможно, меня раскритикуют за неидеальную форму, но я не обесцениваю свои старания. Хотелось бы похудеть килограммов на 30 после родов сразу, но это нереально за такой срок: тело сопротивляется, нужно сначала восстановиться», — поделилась артистка.
Знаменитость недавно призналась поклонникам, что всю жизнь недовольна своей внешностью и фигурой. Дибцева постоянно сидела на разных диетах, а потом срывалась и набирала вес. Актриса отмечала, что часто заедала стресс или усталость. Однако сейчас артистке удалось исправить привычку, и она считает это большим успехом.
Звезда во второй раз стала матерью 13 февраля 2024 года. Она родила дочь от своего возлюбленного по имени Евгений. По словам артистки, ей тяжело дается восстановление и она не собирается скрывать это. Знаменитость подчеркивала, что пока ее радует стабильный вес, «без качелей».
У актрисы также есть дочь Серафима от бизнесмена Романа Бочарова, с которым она развелась в 2023 году. Звезда надеялась сохранить с экс-супругом нормальные человеческие отношения ради девочки, но не получилось. И сейчас Дибцева вынуждена бороться за ребенка в суде. Артистка отмечала, что пока не готова делиться подробностями этой непростой ситуации.
Ранее Дибцева показала фото, где считала себя «очень толстой».