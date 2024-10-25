Кейт Уинслет вышла в свет в элегантном образе

В будущем году актриса отпразднует 50-летний юбилей. В беседе с Harper’s Bazaar актриса призналась, что не собирается отмечать юбилей с размахом. «Я не люблю шумные вечеринки и не выношу сюрпризов. Хочу провести год, совершив 50 важных поступков. Например, отправиться в поход или съездить куда-то, где я еще никогда не была, совершить что-нибудь хорошее — я составляю небольшой список», — поделилась она планами.