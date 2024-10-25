Кейт Уинслет вышла в свет в элегантном образе

Кейт Уинслет блистала на церемонии вручения премии Women In Film Honors, которая прошла в Беверли-Хиллз. Актриса оказалась в числе лауреатов этого года наряду с Керри Вашингтон и Джои Кинг. Всех их отметили за вклад в киноиндустрию.
Звезда «Титаника» в очередной раз продемонстрировала свою любовь к брючным костюмам. Актриса вышла на красную дорожку в белоснежном костюме-двойке свободного кроя в тонкую черную полоску и с принтом в виде маленьких васильков. Волосы ее были убраны в гладкий низкий пучок. Образ дополнили лаконичные серьги-кольца и черные остроносые туфли.
Также на мероприятии блистала 86-летняя Джейн Фонда — актриса лично вручила почетную награду Jane Fonda Humanitarian Award пятикратной номинантке на «Оскар» Аннетт Бенинг.
В последнее время Кейт Уинслет часто появляется на публике именно в брючных костюмах. Так, в июле она получила почетный приз Мюнхенского кинофестиваля в белоснежном костюме. А ранее на этой неделе посетила премьеру своего нового фильма «Великая», где сыграла главную роль, в белом пиджаке и черных брюках.
Однако пару недель назад Уинслет решила выйти из зоны комфорта и выбрала для Цюрихского кинофестиваля непривычный яркий образ — красный комбинезон с американской проймой, открывающей руки, и брюками прямого кроя.
Кейт Уинслет — английская киноактриса, лауреат премии «Оскар» (2009), трех премий BAFTA (1996, 2009, 2016), четырех премий Гильдии киноактеров США (1996, 2009, 2012, 2022), пяти «Золотых глобусов» (2009 — дважды, 2012, 2016, 2022), двух «Эмми» (2011, 2021) и Почетной премии «Сезар» (2012). В 2014-м она была удостоена звезды на «Аллее славы».
В будущем году актриса отпразднует 50-летний юбилей. В беседе с Harper’s Bazaar актриса призналась, что не собирается отмечать юбилей с размахом. «Я не люблю шумные вечеринки и не выношу сюрпризов. Хочу провести год, совершив 50 важных поступков. Например, отправиться в поход или съездить куда-то, где я еще никогда не была, совершить что-нибудь хорошее — я составляю небольшой список», — поделилась она планами.