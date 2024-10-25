Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур воссоединились на важном мероприятии

В мае 2023 года в колонке для Vogue Таллула Уиллис впервые откровенно и подробно рассказала также и о длительной борьбе с анорексией. По словам девушки, контроль над питанием стал для нее «последним пороком» после того, как она в 20 лет завязала с алкоголем. В 2022-м у нее обострилась анорексия, и вес упал до 84 фунтов (38 кг). Вскоре жених Диллон Басс расторг с ней помолвку — по словам Уиллис, из-за ее проблем со здоровьем. К тому же он бросил ее всего через три месяца после того, как семья Брюса Уиллиса рассказала миру о неизлечимой болезни актера — лобно-височной деменции.