Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур воссоединились на важном мероприятии

Старшая дочь голливудских кинозвезд Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис пришла поддержать младшую сестру Таллулу Уиллис на гала-вечере фонда Autism Speaks в Лос-Анджелесе.
Фонд решил отметить вклад 30-летней Таллулы Уиллис в повышение осведомленности о расстройстве аутистического спектра и вручить ей почетную награду. Ранее ее удостаивались барабанщик Nirvana Дэйв Грол, звезда «Зачарованных» Алисса Милано, супермодель Наоми Кэмпбелл и другие.
В марте этого года девушка впервые рассказала о поставленном диагнозе общественности. Она написала в социальных сетях, что узнала о болезни летом 2023 года и это изменило ее жизнь. Недавно Уиллис призналась, что все еще изучает этот недуг, так как ей поставили диагноз достаточно поздно.
Для выхода в свет она выбрала золотистое блестящее платье без бретелек, которое гармонировало с ее рыжими волосами, и ярко-синие босоножки на платформе. Ее старшая сестра, 36-летняя Румер Уиллис, предпочла черное бальное платье с глубоким декольте, прикрытым полупрозрачной тканью. Наряд был расшит разноцветными камнями. Также главную героиню вечера поддержал ее новый возлюбленный — Джастин Эйси.
В беседе с журналистами на мероприятии Таллула Уиллис поблагодарила семью за поддержку. По ее словам, она не привыкла обращаться за помощью, но родные дали ей понять, что это нормально. «Это дало мне возможность высказаться, потому что я боялась, что меня заклеймят или посчитают, что я слишком замороченная или стараюсь привлечь к себе внимание», — призналась она.
В мае 2023 года в колонке для Vogue Таллула Уиллис впервые откровенно и подробно рассказала также и о длительной борьбе с анорексией. По словам девушки, контроль над питанием стал для нее «последним пороком» после того, как она в 20 лет завязала с алкоголем. В 2022-м у нее обострилась анорексия, и вес упал до 84 фунтов (38 кг). Вскоре жених Диллон Басс расторг с ней помолвку — по словам Уиллис, из-за ее проблем со здоровьем. К тому же он бросил ее всего через три месяца после того, как семья Брюса Уиллиса рассказала миру о неизлечимой болезни актера — лобно-височной деменции.
После всего произошедшего семья «пришла на помощь» ей, определив на некоторое время в больницу в Техасе. Там Таллуле диагностировали пограничное расстройство личности. Уиллис провела в стационаре несколько месяцев, после чего ей стало лучше.
Autism Speaks — американская некоммерческая организация и крупнейший исследовательский центр по аутизму в США. Фонд работает в двух основных направлениях: спонсирует исследования этого заболевания и повышает осведомленность об аутизме при помощи информационно-просветительских мероприятий. В следующем году компания отметит 20-летний юбилей.
Таллула Белль Уиллис родилась 3 февраля 1994 года в Лос-Анджелесе в семье актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса. У нее есть две родные старшие сестры, Скаут и Румер, и две единокровные сестры (по отцу) — Мейбл и Эвелин.
Ранее Румер Уиллис показала фото в откровенном образе.