Дмитрий Дюжев рассказал, на что пошел ради роли Байдена

«Когда мне казалось, что ничего не случится, раздался звонок: “Дима, мы нашли гримера! Она тебя нарисует!” Есть такая очень талантливая Николь Демидова. Она обожает свое дело и работает как настоящий художник. Николь оказалась способна “нарисовать” Байдена, только у нее было одно условие — нужно сбрить волосы», — вспомнил актер.