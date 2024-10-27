Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Размашистая криминальная сага Юрия Быкова «Лихие» отправляет в путешествие по трем временам: от начала и середины 1990-х до наших дней. Зерно трагических и жестоких событий закладывается во времена развала большой страны, когда егерь Лиховцев, собрав жену и двух сыновей, едет на заработки в Хабаровск. Попав в заварушку между двумя преступными бандами, он понимает, что не справится без своего старшего сына, подростка Женьки.