Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Лихие»
Размашистая криминальная сага Юрия Быкова «Лихие» отправляет в путешествие по трем временам: от начала и середины 1990-х до наших дней. Зерно трагических и жестоких событий закладывается во времена развала большой страны, когда егерь Лиховцев, собрав жену и двух сыновей, едет на заработки в Хабаровск. Попав в заварушку между двумя преступными бандами, он понимает, что не справится без своего старшего сына, подростка Женьки.
«Лихие» — типичное быковское кино, написанное широкими мазками стальных оттенков полотно о сломанных судьбах мужчин, которые обязаны быть сильными.
Киллера Лиховцева играет Артем Быстров, временами невероятно напоминающий Уотлера Уайта из «Во все тяжкие». Его сыном Женей в разные промежутки становятся Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и Евгений Ткачук. Особняком стоят образы двух матерей в исполнении сжатой как пружина Елены Николаевой и фонтанирующей эмоциями Полины Максимовой.
«Преступление и наказание»
«Преступление и наказание» — новый взгляд на классику от Владимира Мирзоева, постановщика «Топей» и «Внутри убийцы». Вечное противостояние добра и зла разворачивается в Петербурге начала XXI века. Рефлексирующий нищий студент Родион Раскольников задумывает убить старушку-микрокредиторшу и бродит по городу на Неве, попутно беседуя с Тенью и подворовывая кефир в супермаркетах. В это же время сестра Раскольникова Дуня пытается залечить душевные раны богача Свидригайлова, а Соня Мармеладова балансирует в шаге от торговли собственным телом.
Новая экранизация Достоевского — странное и завораживающее зрелище, где петербургская хтонь смешивается с сюрреализмом в духе Дэвида Линча. Это не постраничное следование знаменитому роману, а скорее сны, которые могли присниться после его прочтения.
В касте — цвет отечественного кино: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Юлия Снигирь, Борис Хвошнянский, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Виктория Толстоганова.
«Прошлое»
Билли Кристал солирует в нервном психотриллере «Прошлое» о сверхъестественном и загадках памяти. По сюжету, детский психиатр Илай не может смириться с внезапным самоубийством жены. Тем временем у него появляется новый пациент — тревожный мальчик Ной, которого мучают кошмары. Он пытается довести Илая до истоков своего ужаса с помощью детальных и жутких рисунков. Вскоре обнаруживается связь между видениями мальчика и прошлым психиатра.
Интересно посмотреть, как актер, известный прежде всего комедийными ролями, расположился на территории мистического триллера. Звезду «Когда Гарри встретил Салли» окружает траурная атмосфера, зловещий мальчуган и ворох мрачных загадок, а сюжет петляет между «Шестым чувством» и «Изгоняющим дьявола». Сценарий сериала написала Сара Торп, известная по «Амнезии» и «Охотнику за головами».