Дженнифер Энистон заподозрили в романе с пластическим хирургом

«Говорят, в одном кабинете есть парень, который очень заводит Джен. Это одна из главных причин, по которой она с энтузиазмом ходит к докторам, потому что у нее появляется возможность увидеть его. Джен ведет себя очень таинственно по этому поводу», — рассказал инсайдер издания.