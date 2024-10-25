Актрису Дженнифер Энистон заподозрили в романе с пластическим хирургом. Об этом сообщает The News.
«Говорят, в одном кабинете есть парень, который очень заводит Джен. Это одна из главных причин, по которой она с энтузиазмом ходит к докторам, потому что у нее появляется возможность увидеть его. Джен ведет себя очень таинственно по этому поводу», — рассказал инсайдер издания.
В июле интернет-пользователи раскритиковали внешний вид Дженнифер Энистон, обвинив в пластике. Папарацци подловили актрису на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Она появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.
Ранее Дженнифер Энистон показала фигуру в боди с декольте.