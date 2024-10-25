Наталия Орейро перепела хит «Комбинации» на русском языке

Недавно актер Владимир Канухин признался, что стал поклонником поп-коллектива после съемок в шоу. Он признавался, что слушал композиции группы на протяжении трех месяцев. Также актер рассказал, что поддерживает молодых российских исполнителей и любит музыку советской эпохи.