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Наталия Орейро перепела хит «Комбинации» на русском языке

Вышел клип к кавер-версии культовой песни Russian Girl от уругвайской певицы

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал клип кавер-версии хита Russian Girl группы «Комбинация» от уругвайской певицы Наталии Орейро, приуроченный к выходу финального эпизода сериала о коллективе.

Съемки музыкального ролика проходили в Буэнос-Айресе. Помимо Орейро, в нем снялся исполнитель одной из главных ролей в сериале Владимир Канухин. В исполнении Наталии Орейро композиция Russian Girl зазвучала на русском, английском и испанском языках.

Сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она исполнила роль преподавательницы консерватории. Роль супруги продюсера Александра Шишинина сыграла дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.

Недавно актер Владимир Канухин признался, что стал поклонником поп-коллектива после съемок в шоу. Он признавался, что слушал композиции группы на протяжении трех месяцев. Также актер рассказал, что поддерживает молодых российских исполнителей и любит музыку советской эпохи.