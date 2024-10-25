Раскрыт бюджет картины «Василий Теркин»

Производственный бюджет экранизации поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» составил около 560 млн рублей. Об этом ТАСС заявил режиссер картины Карен Геворкян.
«Картина не дешевая, в ней задействована подлинная техника, никаких компьютерных имитаций здесь нет. Поэтому реальный бюджет картины “Василий Теркин” по сегодняшней оценке — это где-то 540−560 млн рублей. Но мы очень жестко идем и, думаю, что картина такого уровня могла бы быть гораздо большей стоимости, однако мы очень стараемся быть аккуратными», — заявил Геворкян.
Он отметил, что экранизация поэмы Твардовского именно сейчас является наиболее актуальной. Геворкян добавил, что Теркин представляет собой образ коренного русского советского человека — ориентира как во времена написания поэмы, так и сейчас.
Сейчас съемочная команда Геворкяна работает в Муроме.
Ранее режиссер Карен Геворкян заявил, что платформа на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области обрушилась из-за «физического резонанса».