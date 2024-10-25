Раскрыт бюджет картины «Василий Теркин»

«Картина не дешевая, в ней задействована подлинная техника, никаких компьютерных имитаций здесь нет. Поэтому реальный бюджет картины “Василий Теркин” по сегодняшней оценке — это где-то 540−560 млн рублей. Но мы очень жестко идем и, думаю, что картина такого уровня могла бы быть гораздо большей стоимости, однако мы очень стараемся быть аккуратными», — заявил Геворкян.