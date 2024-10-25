Названа многомиллионная выручка студии Никиты Михалкова за прошлый год

«СВО нам Бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — говорил режиссер.