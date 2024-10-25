Названа многомиллионная выручка студии Никиты Михалкова за прошлый год

Выручка театральной студии режиссера Никиты Михалкова составила 11 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Михалков является учредителем автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, которая называется «Академия Кинематографического и Театрального Искусства Н.С. Михалкова». Компания проводит курсы актерского мастерства, режиссуры, сценарного дела и прочего.
Недавно Никита Михалков рассказал о положительных последствиях специальной военной операции России на Украине для россиян. По его словам, СВО позволила гражданам России осознать угрожающую силу «разъедающего» влияния недружественных стран и понять, что интересы своей родины должны быть на первом месте.
«СВО нам Бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — говорил режиссер.
Ранее Никита Михалков в кругу семьи отметил 79-летие.