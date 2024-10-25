Звезда «Сумерек» рассказала о пережитых абьюзивных отношениях

«Я читала все эти статьи и думала, что это совсем другое. Это начало проявляться постепенно, незаметно. Я думала, что проблема во мне, пыталась изменить себя. Однажды я заплакала, а он сказал, что я терроризирую его», — поделилась Кендрик.