Звезда «Сумерек» рассказала о пережитых абьюзивных отношениях

Актриса Анна Кендрик, известная по роли в фильме «Сумерки», поделилась своим опытом токсичных отношений, в которых прожила семь лет. Об этом она рассказала на подкасте Call Her Daddy.
По словам 39-летней актрисы, она долго не могла осознать, что находится в абьюзивных отношениях, так как они не соответствовали привычным представлениям, описываемым в медиа.
«Я читала все эти статьи и думала, что это совсем другое. Это начало проявляться постепенно, незаметно. Я думала, что проблема во мне, пыталась изменить себя. Однажды я заплакала, а он сказал, что я терроризирую его», — поделилась Кендрик.
Также актриса добавила, что окончательно разорвала эти отношения во время подготовки к съемкам в фильме 2022 года «Элис, дорогая», посвященного эмоциональному насилию.
Напомним, свою первую роль в кино Анна Кендрик сыграла в музыкальной комедии «Лагерь», за эту работу она номинировалась на премию «Независимый дух». Но настоящий успех к молодой актрисе пришел после участия в мелодраме про вампиров «Сумерки».
Именно после этой работы Кендрик стали приглашать серьезные режиссеры: Джейсон Райтман — в драмеди «Мне бы в небо», Эдгар Райт — в комиксовый эксперимент «Скотт Пилигрим против всех» и Дэвид Эйр — в полицейский триллер «Патруль» (2012).