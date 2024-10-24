Анастасия Задорожная показала лицо двухмесячной дочери

«Спасибо тебе за каждый час, который мы проводим вместе. Подскакивать среди ночи и просыпаться разбитой с утра, но абсолютно счастливой от твоей первой улыбки — самое лучшее сочетание! Покупать тебе очередную пачку подгузников в разы приятнее чего-то для себя. Кстати, они опять закончились, и я уже мечтаю купить тебе горшок. Люблю тебя, Сашка», — отметила звезда сериала «Клуб».