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Анастасия Задорожная показала лицо двухмесячной дочери

Актриса запечатлела, как малышка улыбается

Анастасия Задорожная в личном блоге опубликовала новое фото своей двухмесячной дочери Александры. 38-летняя актриса запечатлела малышку крупным планом, когда та улыбалась.

Наследница звезды была одета в белый комбинезон с рукавами в форме рюш. Кто-то из родителей в этот момент гладил девочку по голове.

«Спасибо тебе за каждый час, который мы проводим вместе. Подскакивать среди ночи и просыпаться разбитой с утра, но абсолютно счастливой от твоей первой улыбки — самое лучшее сочетание! Покупать тебе очередную пачку подгузников в разы приятнее чего-то для себя. Кстати, они опять закончились, и я уже мечтаю купить тебе горшок. Люблю тебя, Сашка», — отметила звезда сериала «Клуб».

Напомним, в 2020 году Анастасия Задорожная вышла замуж за мужчину по имени Владимир, который работает в it-сфере. Пара познакомилась в самолете.

В августе 2024 года у супругов родилась дочь Александра. Сейчас семья живет в США. Актриса и певица признавалась, что старается больше времени проводить с семьей и новорожденной дочерью.