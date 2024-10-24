Анастасия Задорожная показала лицо двухмесячной дочери

Анастасия Задорожная в личном блоге опубликовала новое фото своей двухмесячной дочери Александры. 38-летняя актриса запечатлела малышку крупным планом, когда та улыбалась.
Наследница звезды была одета в белый комбинезон с рукавами в форме рюш. Кто-то из родителей в этот момент гладил девочку по голове.
«Спасибо тебе за каждый час, который мы проводим вместе. Подскакивать среди ночи и просыпаться разбитой с утра, но абсолютно счастливой от твоей первой улыбки — самое лучшее сочетание! Покупать тебе очередную пачку подгузников в разы приятнее чего-то для себя. Кстати, они опять закончились, и я уже мечтаю купить тебе горшок. Люблю тебя, Сашка», — отметила звезда сериала «Клуб».
Напомним, в 2020 году Анастасия Задорожная вышла замуж за мужчину по имени Владимир, который работает в it-сфере. Пара познакомилась в самолете.
В августе 2024 года у супругов родилась дочь Александра. Сейчас семья живет в США. Актриса и певица признавалась, что старается больше времени проводить с семьей и новорожденной дочерью.