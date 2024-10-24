Алену Яковлеву выписали из больницы

Народная артистка России Алена Яковлева подтвердила, что ее выписали из НИИ имени Склифосовского. Ее слова передает Агентство городских новостей «Москва».
«Буду долечиваться дома», — подчеркнула актриса.
О госпитализации Яковлевой стало известно 21 октября. Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтверждал, что актриса находится на лечении в хирургическом отделении. Он заявлял, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.
22 октября Яковлева подтвердила свою госпитализацию. Она рассказывала, что была доставлена в больницу с острой болью и подозрением на аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».