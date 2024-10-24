Жена Эрнста поделилась честным видео в бикини

В сентябре артистка выложила кадры в необычном образе. Софья позировала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Эрнст добавила к наряду серьги, колье, нить жемчуга, браслет и кольца. Звезда также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.