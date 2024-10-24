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Жена Эрнста поделилась честным видео в бикини

Актриса снялась во время отдыха на пляже

Жена Константина ЭрнстаСофья, опубликовала в соцсети честное видео в купальнике.

София Эрнст, фото: соцсети
София Эрнст, фото: соцсети

36-летняя Софья Эрнст была запечатлена в лиловом крошечном бикини, которое дополнила очками с розовыми стеклами. Актриса отказалась от макияжа и собрала волосы в пучок. Знаменитость сидела на пляже и ела питайю.

На днях жена Константина Эрнста поделилась видео, в котором была одета в крошечное бикини и очки для плавания. Актрису засняли во время прыжка в воду.

В сентябре артистка выложила кадры в необычном образе. Софья позировала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Эрнст добавила к наряду серьги, колье, нить жемчуга, браслет и кольца. Звезда также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.

Софья Заика (в девичестве. — Ред.) официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Пара предпочитает скрывать подробности личной жизни.