Николь Кидман раскритиковали за выход в откровенном платье

«Она одевалась так хорошо для своей фигуры, но в таком откровенном наряде выглядит как мешок с костями. Независимо от того, насколько вы худая или подтянутая, как только вам чуть за 60, такие наряды — не лучшая идея», «Выглядит как образец в магазине штор», «У Николь ужасный вкус», «Худшее платье, которое я когда-либо видела на знаменитости. Оно отвратительно», «А бюстгальтер для чего?» — писали в комментариях.