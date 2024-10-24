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Николь Кидман раскритиковали за выход в откровенном платье

Актриса вышла в свет в платье с открытой спиной без лифчика

Голливудскую актрису Николь Кидман осудили за выход в откровенном платье без бюстгальтера. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

57-летняя Николь Кидман посетила премьеру второго сезона сериала «Спецназ: Львица», которая состоялась 23 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в платье, состоящем из белого топа с открытой спиной и ярко-желтой юбки-миди. Артистка не стала надевать бюстгальтер. Она дополнила образ белыми туфлями на каблуках, кольцами и серьгами. Знаменитость сделала макияж с черными стрелками.

Читатели Daily Mail осудили Николь Кидман за наряд.

«Она одевалась так хорошо для своей фигуры, но в таком откровенном наряде выглядит как мешок с костями. Независимо от того, насколько вы худая или подтянутая, как только вам чуть за 60, такие наряды — не лучшая идея», «Выглядит как образец в магазине штор», «У Николь ужасный вкус», «Худшее платье, которое я когда-либо видела на знаменитости. Оно отвратительно», «А бюстгальтер для чего?» — писали в комментариях.

Накануне Николь Кидман высказалась о съемках интимных сцен в новом фильме.