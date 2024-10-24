Беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет с новой прической

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые появилась на красной дорожке после новости о второй беременности. Фото опубликованы на сайте Just Jared.
34-летняя Дженнифер Лоуренс посетила премьеру документального фильма «Zurwaski v Texas», которая прошла 23 октября в Голливуде. Актриса появилась на мероприятии в белом платье с открытым плечом, которое дополнила черным кожаным ремнем, часами и туфлями на каблуках. Звезда впервые вышла в свет с новой прямой челкой, с которой ее заметили на днях папарацци. Визажисты сделали артистке макияж в нюдовых тонах.
Недавно британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.
Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.
Ранее Дженнифер Лоуренс впервые за долгое время засняли вместе с мужем Куком Марони.