Беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет с новой прической

34-летняя Дженнифер Лоуренс посетила премьеру документального фильма «Zurwaski v Texas», которая прошла 23 октября в Голливуде. Актриса появилась на мероприятии в белом платье с открытым плечом, которое дополнила черным кожаным ремнем, часами и туфлями на каблуках. Звезда впервые вышла в свет с новой прямой челкой, с которой ее заметили на днях папарацци. Визажисты сделали артистке макияж в нюдовых тонах.