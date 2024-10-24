Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции мужа на ее поцелуй с Тимоти Шаламе

Актриса призналась, что это событие не взволновало Брэда Фалчука
Брэд Фалчук и Гвинет Пэлтроу
Брэд Фалчук и Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Гвинет Пэлтроу в соцсетях ответила на вопрос поклонника о том, как муж отреагировал на ее поцелуй с Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм». Актриса призналась, что Брэд Фалчук из-за этого не переживал, потому что знает, что она любит только его.

«Равнодушно. Не потому, что он бесчувственный, а потому что знает, что у него есть все мое сердце», — пояснила Пэлтроу.

Ранее в сеть попали кадры со съемок картины «Марти Всевышний». На снимках актеры страстно целовались, как того требовал сценарий. Инсайдеры сообщали, что Пэлтроу согласилась работать в проекте по просьбе своей дочери Эппл, которая восхищается Шаламе.

Напомним, в фильме «Марти Суприм» актер сыграл выдающегося игрока в настольный теннис, чемпиона США Марти Рейсмана, проделавшего путь от любителя до обладателя двух десятков титулов. А вот какая роль досталась Пэлтроу, пока неизвестно.

В основу сюжета картины легла книга «Игрок на деньги. Исповедь легендарного игрока в настольный теннис и мошенника Америки», которая была написана в 1974 году.