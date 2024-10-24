Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции мужа на ее поцелуй с Тимоти Шаламе

Гвинет Пэлтроу в соцсетях ответила на вопрос поклонника о том, как муж отреагировал на ее поцелуй с Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм». Актриса призналась, что Брэд Фалчук из-за этого не переживал, потому что знает, что она любит только его.