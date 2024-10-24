Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции мужа на ее поцелуй с Тимоти Шаламе

Гвинет Пэлтроу в соцсетях ответила на вопрос поклонника о том, как муж отреагировал на ее поцелуй с Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм». Актриса призналась, что Брэд Фалчук из-за этого не переживал, потому что знает, что она любит только его.
«Равнодушно. Не потому, что он бесчувственный, а потому что знает, что у него есть все мое сердце», — пояснила Пэлтроу.
Ранее в сеть попали кадры со съемок картины «Марти Всевышний». На снимках актеры страстно целовались, как того требовал сценарий. Инсайдеры сообщали, что Пэлтроу согласилась работать в проекте по просьбе своей дочери Эппл, которая восхищается Шаламе.
Напомним, в фильме «Марти Суприм» актер сыграл выдающегося игрока в настольный теннис, чемпиона США Марти Рейсмана, проделавшего путь от любителя до обладателя двух десятков титулов. А вот какая роль досталась Пэлтроу, пока неизвестно.
В основу сюжета картины легла книга «Игрок на деньги. Исповедь легендарного игрока в настольный теннис и мошенника Америки», которая была написана в 1974 году.