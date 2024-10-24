Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась без нижнего белья

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под публикацией. «Прекрати это. Ты слишком шикарна», «Все, что ты носишь, смотрится на тебе потрясающе», «Великолепное тело», «Невероятная женщина», «Огонь!» — высказывались они.