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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась без нижнего белья

Скаут Уиллис поделилась откровенным фото

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, модель и актриса Скаут Уиллис снялась без нижнего белья и показала фото фанатам. Соответствующий кадр появился на ее странице в соцсети.

На размещенном снимке 33-летняя наследница предстала с распущенными волосами, прикрыв тело мокрой простыней кремового цвета. При этом можно заметить, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер. «Она воскресла», — подписала Уиллис пост.

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под публикацией. «Прекрати это. Ты слишком шикарна», «Все, что ты носишь, смотрится на тебе потрясающе», «Великолепное тело», «Невероятная женщина», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса позагорала в бикини в откровенной позе.